I gazebo del centrosinistra e centrodestra in piazza a Gallarate

Aria di campagna elettorale nella prima domenica di luglio a Gallarate: alcune liste del centrosinistra a sostegno di Margherita Silvestrini, Città è vita e Partito Democratico, erano in piazza Libertà a volantinare a favore della coalizione, parlando con i gallaratesi e esponendo alcuni punti programmatici.

Movimenti e afflussi anche al Cassani Point, dove il sindaco e alcuni esponenti della Lega raccoglievano le firme per il referendum sulla giustizia.

“Gruppo coeso a sostegno di Margherita Silvestrini”

«Siamo qui a sostegno di Margherita Silvestrini che è stata candidata dalle file del Pd, ma è stata in grado di costruire una alleanza che va oltre alle file del partito», racconta Davide Ferrari, segretario del Pd cittadino, «è riuscita ad avere una caratura civica che riscontriamo andando nei rioni con il tour, in cui vediamo questa capacità di aggregare e avvicinare le persone avendo un confronto con tutti».

Il tour della candidata nei quartieri si è concluso ieri; ora l’idea è di fare delle iniziative più mirate su temi specifici nelle settimane che verranno, per poi fare un secondo tour a settembre. «Pensavamo di fare una presentazione light del simbolo a metà luglio e un evento con i candidati a inizio settembre», ha concluso Ferrari.

In piazza anche alcuni componenti della storica civica Città è vita. La lista, spiega Giuseppe Gualandi, è quasi chiusa e a breve verranno comunicati i nomi dei candidati al consiglio comunale. «Siamo in piazza a ribadire il sostegno e la nostra collaborazione piena con la candidata con cui abbiamo condiviso un percorso serio. Storicamente siamo una vera civica e l’abbiamo dimostrato, perché nel momento in cui abbiamo individuato che il miglior candidato non necessariamente fosse nella nostra», continua Gualandi, riferendosi al fatto che il candidato delle passate tornate elettorali, Edoardo Guenzani, fosse della loro lista. «Abbiamo dimostrato di essere una vera lista civica perche siamo persone che vogliono contribuire alla città».

Iniziative dei prossimi mesi? «Saremo sempre più coinvolti e convinti. La coalizione è equilibrata, abbiamo visto sorgere molte liste in questi mesi che ci sembrano più personalistiche, mentre noi puntiamo sul gruppo», afferma riferendosi ad alcune liste degli avversari. Gualandi sottolinea come Città è vita unisca passato e futuro: molti dei candidati sono giovani che si sono impegnati per la coalizione che si potranno appoggiare all’esperienza decennale. «Si candideranno anche i nostri ex assessori per non disperdere l’energia e l’impegno dimostrati negli anni».

Il centrodestra al Cassani Point

Il Cassani Point è stato inaugurato in settimana, quando è venuto Matteo Salvini a sostegno del sindaco Cassani. Da ieri, sabato 3 luglio, la Lega sta prendendo le firme a favore del referendum sulla giustizia: «C’è stato un afflusso di gente notevole», racconta il segretario della Lega, Giorgio Caielli, mentre spiega che, adesso che inizia la campagna elettorale, nelle prossime settimane organizzeranno dei gazebo in piazza e nei quartieri – a seconda delle specifiche esigenze. «Poi daremo il via alla vera campagna elettorale come si è sempre fatto, in piazza e tra la gente, e ora si può ricominciare con la solita metodologia della campagna elettorale».

«Appoggiamo il nostro sindaco, che ha fatto un ottimo lavoro in cinque anni. A breve presenteremo il programma elettorale di coalizione, frutto del lavoro di diverse settimane».