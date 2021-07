Qui Progetto Gorla preoccupata per le condizioni del campo di via Roma

A distanza di 5 mesi dall’affidamento del campo sportivo di via Roma alla nuova società sportiva Avo Academy #Qui progetto Gorla interroga l’amministrazione comunale sui risultati di questa nuova gestione con un’interrogazione scritta all’amministrazione.

Le domande della minoranza vertono principalmente sul rispetto del regolamento stipulato tra comune e la nuova società, in particolare sul rispetto delle tempistiche delle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria previste da regolamento.

Il gruppo ha raccolto le diverse perplessità di molti gorlesi visto lo stato di degrado dell’area e dell’ingiallimento del manto erboso: «Sembra che gli accordi previsti da regolamento come l’irrigazione e il falcio del campo, come la manutenzione e la cura dell’impianto, non vengano rispettati. Anche l’apprezzato tentativo di realizzare un camp con la società del Monza Calcio dal 12 al 16 luglio, il quale fu anche promosso con video e presentazione presso le scuole elementari, non ha riscosso il successo sperato, senza una risposta positiva da parte dei cittadini, destinando il campo a pochi bambini» – scrivono nell’interrogazioni i consiglieri di opposizione.

La società è nata da poco se Qui progetto Gorla lo sa bene: «Sappiamo che per organizzarsi nella gestione di un impianto tale serva tempo, probabilmente i problemi sono causati dall’inesperienza ma d’altro canto è corretto porre certi quesiti da parte di chi ha a cuore questo pezzo di Gorla».

Il rammarico del gruppo di minoranza e dei gorlesi riguarda sì il campo sportivo ma ancor di più «lo stato di desolazione di quest’angolo di paese, aggravato anche dalla chiusura e lo stato di degrado dei “Campetti”. Questo luogo sempre più abbandonato, porta tutti a un po di nostalgia ricordando gli anni passati in cui era un polo di attrazione e divertimento per grandi e piccini, ma ora andato perso».