Incidente in autostrada a Olgiate Olona, coinvolti tre ventenni

Incidente stradale nella mattinata di sabato 10 luglio sull’autostrada A8 Milano-Varese, a Olgiate Olona.

Attorno alle 7,30, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto che viaggiava in direzione di Varese ha sbandato finendo contro il muro che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Rossa di Legnano con il supporto dell’auto medica. Coinvolti nell’incidente tre ventenni, di cui uno trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio e uno medicato in codice verde all’ospedale di Gallarate.

La circolazione in direzione Varese, interrotta per consentire le operazioni di soccorso, è ripresa dopo la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata.