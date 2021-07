Incidente tra Ghirla e Cugliate, chiusa per un’ora la strada della Valganna

La strada statale 233 “Varesina” nel tratto della Valganna è stata chiusa al traffico per oltre un’ora al km 65,200 tra Ghirla e Cugliate Fabiasco a causa di un incidente.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti una moto e un mezzo agricolo.

Sul posto Personale Anas, i soccorritori con la Sos Cunardo e l’elisoccorso, la polizia locale di Valganna e i carabinieri di Luino per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e permettere la riapertura nel più breve tempo possibile.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 34 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni non gravi.

La strada è stata riaperta alle 13.30.