Incidente con ribaltamento in Corso Da Vinci a Gallarate

Mezzi del 118 e vigili del fuoco stanno intervenendo a Gallarate, per un incidente con ribaltamento in via Leonardo Da Vinci.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via Agnelli, teatro di diversi incidenti simili (foto d’archivio, nel punto dell’incidente di oggi).

I mezzi del sistema Areu-118 intervengono in codice giallo: sono sul posto tre ambulanze da Gallarate, Legnano e Busto, oltre a un’automedica.

(Articolo aggiornato alle ore 17.55 di lunedì 5 luglio)