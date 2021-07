Italia, l’oro non arriva: anche Garozzo è d’argento

Giornata ricca ma anche stregata per l’Italia alle Olimpiadi: dopo il bronzo del varesino Martinenghi nei 100 rana e l’argento della 4×100 stile libero, la spedizione azzurra ha incassato altri due secondi posti con atleti che potevano aspirare alla vittoria.

Della tiratrice a volo Diana Bacosi, seconda nello skeet, abbiamo scritto in QUESTO articolo; nel primo pomeriggio italiano un altro campione olimpico uscente, lo schermidore Daniele Garozzo, ha perso la finale della gara individuale di fioretto. (foto Federscherma)

Garozzo è stato battuto 15 a 11 dal portacolori di Hong Kong, Ka Long Cheung: il siciliano ha iniziato molto bene (4-1) ma poi ha subito una lunga serie di stoccate dell’avversario che hanno ribaltato la situazione. Dopo un intervento del medico, per un problema a una coscia, Garozzo è tornato in lizza sino al 10-9, però Cheung ha reagito e completato la serie vincente.

Garozzo tornerà in pedana per la gara a squadre e, per lo meno, ha rotto il ghiaccio nella scherma che a differenza degli anni precedenti è stata fino a ora avara di medaglie per gli azzurri. Che al termine della giornata (giapponese) di lunedì hanno sì un bottino ricco, ma fermo a un solo oro, quello ottenuto sabato nel taekwondo con Dell’Aquila. Un oro, quattro argenti e quattro bronzi il medagliere tricolore completo.