La candidatura dell’ex rettore, il virus e le vespe samurai nel podcast del 7 luglio

Le principali notizie di mercoledì 7 luglio

L’andamento dei contagi nelle province lombarde sembra essere sotto controllo ad eccezione della provincia di Lodi dove i numeri sono ancora bassi ma da diversi giorni si assiste ad una progressiva crescita dei tamponi positivi rilevati e in alcuni casi sono stati segnalati focolai di variante Delta. Il primo indicatore che viene monitorato è quello della percentuale di test positivi al virus sul totale dei tamponi eseguiti. Da più di una settimana in Lombardia questo dato si è assestato su una media dello 0,4%.

Il nuovo candidato presentato dalla lista PratiCittà – Lista Galimberti Sindaco, è l’ex rettore dell’università dell’Insubria Alberto Coen Porisini. Sulla motivazione della scelta spiega: «Ho apprezzato il lavoro fatto in questi anni, conoscevo già Davide prima che fosse sindaco e lo stimavo. Mi è sembrato perciò naturale offrire la mia collaborazione per continuare a percorrere una strada che è ben tracciata: Varese si è già messa in movimento negli ultimi tempi». Coen Porisini è stato rettore dell’Insubria dal 2012 al 2018

Lo scorso anno nel nord Italia è iniziato il piano di contrasto della cimice asiatica, un parassita che ha già causato decine di milioni di euro di danni al settore agricolo, attraverso l’immissione in natura della ‘vespa samurai‘. E finalmente è arrivata da parte del Ministero della Transizione Ecologica, l’autorizzazione al proseguimento del piano per il secondo anno consecutivo. Oggi iniziano i lanci in 28 siti nelle zone più colpite dalla cimice asiatica: le provincie di Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio.

Dopo lo stop a causa del Covid, sono pronti a ripartire gli scavi archeologici a Castelseprio. Ad annunciarlo è il sindaco seprese, Silvano Martelozzo che ha spiegato che finalmente Castelseprio tornerà ad ospitare le università che, grazie all’impegno di studenti e professori, cercheranno testimonianze del passato di questi luoghi. Si alterneranno quattro atenei: l’Università Cattolica, l’Università di Chieti, l’Università di Padova e infine di nuovo l’ateneo milanese. Ciascun gruppo scaverà in un luogo ben preciso.

È successo all’autoscuola Albatros di Castellanza, dove ieri, Luigi Broglia all’età di 90 anni ha superato l’esame teorico della patente. Nato nell’ottobre del 1931, Luigi aveva smesso di guidare qualche anno fa. Il suo desiderio era però quello di riavere con sé la patente, quindi si è iscritto nuovamente a scuola guida. La prima volta non ha passato l’esame, ma non si è abbattuto e ci ha riprovato di nuovo e questa volta ha risposto a tutte le domande del quiz.

