La spinta delle cinquemila tonnellate di sottopasso a Busto Arsizio

Entro qualche giorno, probabilmente venerdì, il monolite da 5 mila tonnellate avrà finito di percorrere i circa 20 metri che mancano alla sua posizione definitiva, sotto i binari della Rho-Gallarate, e a quel punto inizierà la seconda fase del cantiere del sottopasso di Sant’Anna.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha voluto essere presente questa mattina, lunedì, per vedere coi propri occhi la spinta dei martelletti che stanno facendo scivolare l’enorme manufatto di cemento armato sotto la massicciata: «Si tratta di un’opera davvero complessa e le imprese stanno lavorando benissimo e in linea coi tempi».

A spiegare le fasi che porteranno al posizionamento del monolite è l’ingegner Gianni Lamperti responsabile del cantiere lato Comune di Busto Arsizio: «Siamo in una fase avanzata dei lavori, il monolite procede 4 metri al giorno e se non ci saranno intoppi, la fase di spinta sarà conclusa per l’inizio di settimana prossima. A quel punto vedremo Sant’Anna. Nel frattempo sono iniziati gli scavi del terreno anche sul lato del quartiere».

Lamperti spiega anche come sia possibile effettuare un lavoro così invasivo senza fermare il traffico ferroviario: «I binari non sono più appoggiati alla massicciata ma sono tenuti sollevati da un ponte realizzato da un’impresa veneta con grande esperienza in questo campo – prosegue Lamperti -. Abbiamo registrato uno spostamento dei binari nell’ordine di qualche millimetro, uno scostamento ininfluente che permette il passaggio dei treni. I lavori più invasivi, come quello della costruzione e del successivo smontaggio del ponte provvisorio, vengono fatti di notte tra l’una e le sei del mattino, quando il traffico dei treni è fermo».

Se tutto proseguirà nei tempi, entro la fine dell’estate, si concluderà il primo lotto di lavori a cui seguirà il secondo con i collegamenti viari.