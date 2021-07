L’argento olimpico di Arsago, il maltempo e le difficoltà del sistema moda nel podcast del 27 luglio

Le principali notizie di martedì 27 luglio

Seconda medaglia olimpica per la provincia di Varese: dopo il bronzo di Nicolò Martinenghi, arriva anche un clamoroso argento dal sollevamento pesi grazie a Giorgia Bordignon. L’atleta di Arsago Seprio, 34 anni, coglie un risultato inatteso e prestigioso nella categoria fino a 64 chilogrammi. Una impresa storica visto che mai una pesista italiana era riuscita a salire sul podio dei Giochi.

Ce l’ha fatta Giorgia, alla seconda partecipazione olimpica dopo il sesto posto di Rio de Janeiro, e per festeggiare il risultato nel suo paese d’origine è stato suonato l’inno di Mameli con le campane della chiesa.

A Tokyo Bordignon, atleta delle Fiamme Azzurre, è stata superata solo dalla canadese Charron; la varesina ha concluso con un risultato complessivo di 232 chilogrammi battendo i primati italiani sia nello strappo, sia nello slancio, le due specialità su cui si articola una gara di sollevamento pesi..

È di nuovo il maltempo a fare notizia. Colpito duramente iol Comasco in particolare la sponda del lago occidentale. Le due situazioni più delicate si sono registrate a Brienno e ad Argegno, interessate da due frane. A Brienno un’anziana è rimasta bloccata in casa ed è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Nel varesotto si sono registrati allagamenti come il sottopasso ferroviario di Venegono superiore e la palestra delle scuole elementari di Vedano

Fotografia in chiaro scuro del comparto tessile e calzaturiero varesino fornita dall’osservatorio di Confartigianato Lombardeia dopo 17 mesi di crisi legata alla pandemia. In sofferenza c fatturato, imprese, addetti e domanda. Segnali positivi, però, giungono dall’export. La sfida richiede innovazione, sostenibilità e capitale umano.

Una 57enne è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, per maltrattamenti e tentato omicidio della madre ottantenne, malata e non autosufficiente. È successo a Mornago e l’arresto è scattato dopo l’intervento di 118 e dei carabinieri sabato scorso, in pieno giorno. la figlia avrebbe cercato di uccidere la madre con un nastro di nylon, al termine di un lungo periodo di maltrattamenti, testimoniati anche dai vicini di casa che da tempo da sentivano di tanto in tanto urla e insulti all’indirizzo dell’anziana.

Rimane chiusa la statale Briantea a Malnate,a causa del cedimento di un muro. I tecnici del comune hanno lavorato tutto il giorno ma la situazione è complicata dalla presenza di un tratto di proprietà privato “dobbiamo emettere un’ordinanza di messa in sicurezza verso i proprietari – ha spiegato il sindaco Irene Bellifemmine che non ha quindi saputo quantificare il tempo necessario a ripristinare la circolazione.