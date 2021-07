Le campane di Arsago Seprio suonano l’inno di Mameli per festeggiare Giorgia

Risuonano a festa le campane di Arsago Seprio e non con una melodia qualsiasi bensì con le note dell’Inno di Mameli. Un richiamo tricolore per celebrare la meravigliosa medaglia d’argento della campionessa di casa, Giorgia Bordignon, che alle Olimpiadi di Tokyo ha sollevato 232 chili per mettersi al collo un premio meritatissimo e inatteso a suon di primati italiani.

Accanto a don Giuseppe Bai c’è anche il sindaco, Fabio Montagnoli, che si emoziona per il risultato centrato dalla propria concittadina. «Siamo in tensione da questa mattina – racconta – e abbiamo voluto mandare un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza a Giorgia che ci ha risposto e ringraziato. E poi abbiamo seguito con ansia la sua gara fino a quando è arrivato un risultato eccezionale: mi sono sentito con il don, che è un vulcano, e abbiamo fatto suonare “Fratelli d’Italia” dal campanile. È stata un’emozione forte, sappiamo i sacrifici che ha fatto per costruire questa carriera, siamo felicissimi».

Dopo le Olimpiadi di Rio (nella quale Bordignon fu sesta), il sindaco premiò Montagnoli con la benemerenza cittadina, il premio Sciatt: «Ora, a maggior ragione, ripeteremo la cerimonia o comunque festeggeremo la sua medaglia. Sono contento per lei, per i suoi familiari che vivono qui e perché il suo risultato è un messaggio positivo dopo tanti mesi difficili dovuti al coronavirus. La conosciamo bene, mette un grande impegno in quello che fa, si è meritata di arrivare su quel podio».

Infine il primo cittadino tiene a salutare anche il sindaco di Azzate, l’altro comune (finora) medagliato del Varesotto grazie al nuoto. «Anche Nicolò Martinenghi è stato bravissimo: ieri ho pensato alla felicità che doveva avere provato il mio collega per avere una medaglia in paese, oggi tocca a me. Da Azzate ad Arsago, si vede che la “A” porta bene». E allora diciamolo anche ad Albizzate, dove in tanti si aspettano grandi cose dalla pallavolista Caterina Bosetti anche oggi protagonista nel 3-1 rifilato dalle azzurre alla Turchia.