Malore in campo per il sindaco di Caravate Nicola Tardugno: “Tanta paura, ora va meglio”

«Tanta paura, ma la situazione va migliorando dopo una notte in ospedale». Comincia così il messaggio comparso sul profilo Facebook di Nicola Tardugno, sindaco di Caravate, ricoverato in ospedale dal pomeriggio di sabato 3 luglio.

«Ieri pomeriggio l’ambulanza mi ha portato via dal campo di calcio dell’oratorio di Gavirate. Stavo giocando al Memorial di un caro amico, Cristian Geron…all’improvviso ho sentito come una stilettata a collo e nuca che si irradiava sulla schiena. Non ricordo traumi, proprio questo ha spaventato me gli operatori della Croce Rossa – racconta Tardugno, 43 anni -. Ora va meglio dopo una notte con vertigini e nausea. Cuore e valori sono ok, attendo il parere dell’ortopedico. Ringrazio tutti: parenti, amici e cittadini che mi hanno scritto durante queste ore per sapere come stavo».

Anche dal letto dell’ospedale il sindaco non dimentica i suoi concittadini e rivolge un messaggio a due novelli sposi, Chicco e Laura, e agli alpini oggi impegnati nella loro festa: «L’amministrazione comunale sarà rappresentata da vicesindaco, assessore e consiglieri col nostro gonfalone». Anche da parte della redazione di VareseNews, un “in bocca al lupo” e un augurio di pronta guarigione al sindaco caravatese.