Mangia il kebab, non paga e poi riempie di pugni il venditore. Preso 20enne violento a Gallarate

La Polizia di Stato di Gallarate, nella serata di ieri ha rintracciato e denunciato un uomo riconosciuto come autore di un pestaggio a danno di un dipendente di un negozio del centro cittadino.

Gli agenti erano stati contattati da un dipendente di una pizzeria d’asporto, che ha riferito che circa mezz’ora prima un giovane maghrebino aveva ordinato e consumato sul posto un panino al kebab, allontanandosi poi senza pagarlo. Alla legittima pretesa del dipendente del pagamento, l’uomo aveva risposto con una scarica di violenti pugni al volto, continuati anche quando il dipendente è caduto a terra, per poi fuggire verso il centro città.

Gli agenti del Commissariato hanno diramato la descrizione dell’aggressore e poco dopo un altro equipaggio della Polizia di Stato ha rintracciato l’autore in Piazza Risorgimento.

L’uomo, un cittadino tunisino di vent’anni, con svariati precedenti, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, oltre alle similitudini sia nell’abbigliamento che nelle descrizioni morfologiche fornite dalla vittima, presentava evidenti escoriazioni sulle nocche della mano destra.

La vittima, poi, ha confermato che la persona sottoposta a controllo fosse effettivamente il suo aggressore. Il ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso, ha riportato lesioni e fratture giudicate guaribili in 22 giorni. Per il ventenne, è scattata la denuncia in stato di libertà per i delitti di insolvenza fraudolenta e lesioni.