Marco Balzano protagonista alla Ubik di Varese

08Il prossimo incontro con l’autore alla libreria Ubik di Varese sarà con Marco Balzano.

Balzano, nato a Milano nel 1978, si è distinto fin dal suo primo romanzo “Resto qui”, pubblicato da Einaudi nel 2018. L’opera ha vinto numerosi premi ed è stato tradotto in trenta paesi, in molti dei quali anche i diritti di “Quando tornerò” sono già stati venduti, prima ancora della pubblicazione in Italia.

Ed è proprio “Quando tornerò” edito sempre da Einaudi, il volume che sarà presentato, alla presenza dell’autore, nello spazio antistante la libreria in piazza del Podestà sabato 10 luglio alle 11. A condurre saranno Alessandra Rosi Bernardini e Gianluca Fiore dell’associazione culturale “Parole in viaggio”.

Per assistere all’incontro è necessaria la prenotazione del posto, telefonando al numero 0332.1690245 o scrivendo a : varese@ubiklibri.it indicando nell’oggetto la data della presentazione.

In caso di maltempo la presentazione verrà rinviata a data da destinarsi.