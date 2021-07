Maurizio, a piedi da Trieste ad Aosta: “Ma il sacro Monte è per me una tappa fondamentale”

Il Sacro Monte di Varese oggi è stato una tappa molto importante per il ”cammino da Trieste ad Aosta con l’Avis” un evento nato dall’idea di Maurizio Grandi, che ha deciso di unire le due città più estreme del nord Italia – Trieste ed Aosta – in un “abbraccio”, rappresentato dal suo cammino, con lo scopo di incentivare, promuovere ed enfatizzare la donazione del sangue.

«Per me questa è una tappa fondamentale – spiega infatti senza aggiungere altro, anche se la grande croce (anzi, il grande Tau) che porta appeso allo zaino parla per lui – L’idea di questo cammino nasce dalla mia passione per le camminate che ho cercato di abbinare all’impegno sociale che da oltre trent’anni portò avanti con AVIS». La tappa di oggi è iniziata ad Olgiate Comasco: Maurizio è arrivato ai piedi della salita del Sacro Monte ad aspettare l’incontro con altri membri di associazioni AVIS del territorio, che con lui hanno affrontato la passeggiata tra le cappelle.

«Ho scelto il Sacro Monte di Varese come pugno di riferimento – conclude – Pernotterò qui stanotte per provare a deliziarmi in questa atmosfera che mi porterà fare questi due chilometri di via crucis».

Domani ripartirà dal Sacro Monte fino a Laveno Mombello, da dove prenderà il battello per Intra, per presenziare ad un incontro con la delegazione AVIS del Piemonte. Da lì poi riprenderà il suo cammino sulla strada per Aosta.