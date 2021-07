Nel Varesotto è stato il quarto giugno più caldo dagli anni ’60 ad oggi

Il mese di giugno a Varese quest’anno è stato il quarto più caldo dal 1967, con temperature 1.7°C oltre la norma dell’ultimo trentennio e 2.6°C oltre la norma del trentennio 1981-2010, confermando il rapido riscaldamento di questo mese, che ha mostrato dagli anni ’60 l’aumento di temperature più marcato dell’anno.

Lo dice l’analisi redatta dal Centro Geofisico Prealpino con il bilancio climatico del mese appena trascorso.

Le giornate di giugno con temperature oltre 30°C sono state 5 e nella settimana 13-19 le temperature minime sono state ininterrottamente oltre i 20°C, ma non è stato superato nessun record. La massima assoluta di 33°C resta lontana dai 36.8°C registrati il 27 giugno 2019. A scala europea giugno è stato il secondo più caldo ma ondate di calore notevoli si sono verificate in N-America con violenti incendi e centinaia di morti per calore in Canada.

La pioggia è stata scarsa (appena il 19% della media), portata solo da qualche temporale, senza vere e proprie situazioni di maltempo, a causa della persistenza dell’anticiclone. Soleggiamento al di sopra della media, particolarmente nella seconda decade.

