Nella classifica de Il Sole 24 Ore il “crollo” dei consensi per Galimberti ma il confronto è con il ballottaggio

Il sindaco di Varese Davide Galimberti può contare sul 41% dei consensi tra i suoi cittadini, un dato in calo di 10,8 punti percentuali rispetto a quel 51,8% ottenuto nel giorno della sua elezione. A dirlo è il Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia pubblicato dal Sole24Ore.

Si tratta di un sondaggio attraverso il quale il quotidiano ha posto una domanda ai cittadini coinvolti: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. La rilevazione annuale è stata realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore per tutti i comuni capoluogo d’Italia.

Le barricate dell’opposizione

Non si fanno attendere le reazioni dell’opposizione e dalla Lega è il Senatore Candiani a commentare per primo: “Crolla il gradimento per il Sindaco di Varese Galimberti, che quest’anno precipita fino al 100° posto tra gli amministratori delle città capoluogo – dice Candiani -. Ormai sono anni che siamo abituati a vedere Galimberti vagare nelle posizioni più basse di questa classifica, un gradimento basso dovuto alla sua cattiva gestione amministrativa che è sotto gli occhi di tutti. Fa male vedere la nostra Varese tra le ultime posizioni di questa classifica, appaiata ad amministrazioni come la Palermo di Orlando”.

I limiti del sondaggio

C’è però un elemento da tenere in considerazione nell’analisi effettuata dal Sole 24 Ore. Il confronto dei consensi, che denoterebbe un calo del 10,8%, è effettuato confrontando il risultato ottenuto da Galimberti al secondo turno del voto di ballottaggio. In quell’elezione il centrosinistra raggiunse complessivamente il 51,8% dei consensi ma nel primo turno la coalizione a sostegno del sindaco si fermò in realtà al 41,9%, quindi decisamente in linea con il consenso rilevato oggi dal Sole24Ore.

Il campione di indagine è di 600 cittadini per comune. Le interviste sono state effettuate tra l’1 aprile e il 28 giugno 2021.