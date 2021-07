Passa l’emendamento regionale, la soddisfazione del sindaco di Gorla Minore: “Più risorse per la sicurezza stradale”

«Più risorse per la sicurezza stradale. Sono molto soddisfatto dell’emendamento che il Consigliere Regionale Samuele Astuti ha presentato in occasione dell’assestamento di bilancio in Consiglio Regionale». Sono queste le prime parole del sindaco di Gorla Minore Vittorio Landoni dopo il passaggio dell’emendamento regionale che aumenterà lo stanziamento per viabilità e infrastrutture stradali.

«Sono sempre più pressanti le esigenze di sicurezza viabilistica – commenta Landoni – che i cittadini chiedono ai propri amministratori. La realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 19 in corrispondenza con l’incrocio di via Giacchetti per mettere in sicurezza l’attraversamento è una delle richieste che i cittadini di Gorla Minore ci hanno rivolto».

«Abbiamo più volte chiesto – prosegue il sindaco – un contributo alla Provincia per potere realizzare questa infrastruttura ma, ad oggi, non abbiamo ancora avuto risposta positiva. Anni fa, abbiamo realizzato a Gorla Minore una rotatoria sulla S.P. 19 in corrispondenza con l’incrocio di Via Manzoni, quell’intervento fu finanziato con i fondi FRiSL Regionali da qui la richiesta di rifinanziare questi fondi per aiutare i Comuni delle nostre dimensioni a poter disporre di risorse da destinare a investimenti per la sicurezza viabilistica del proprio territorio. Ringrazio il Consigliere Astuti per la sensibilità e l’attenzione ai territori che ha sempre dimostrato e per avere accolto la nostra richiesta ed averla trasformata in un emendamento che ci auguriamo possa essere accolto dal Consiglio Regionale e metta a disposizione le risorse previste».