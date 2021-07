Piove liquido verde dal cielo di Venegono, nessun rischio per la salute

Il giorno 1 luglio un velivolo addestratore ha effettuato un volo di prova per la valutazione di un sistema fumogeno, del tipo largamente utilizzato per manifestazioni e parate aeree effettuate in Italia ed all’estero. Durante una fase del test, che prevedeva passaggi sul cielo campo dell’aeroporto di Venegono, si è verificato un parziale malfunzionamento del sistema di nebulizzazione del fumogeno, con il rilascio di una piccola parte del liquido utilizzato per la produzione del fumo, di colorazione verde, che ha interessato un limitata zona del territorio a ridosso del lato est del perimetro aeroportuale. (foto di repertorio)

L’azienda ha subito preso contatti con alcuni abitanti della zona che hanno segnalato il fatto, fornendo le opportune informazioni e scusandosi per l’accaduto. Sulla base delle prime verifiche condotte con il supporto del medico competente, tenuto conto delle caratteristiche dell’evento occorso, non si ravvisano rischi per la salute.

«I tecnici della azienda – riporta una nota dell’azienda – sono al lavoro per comprendere le cause e risolvere l’inconveniente, in modo da evitare ogni possibile rischio di futuri disagi per gli abitanti della zona. Leonardo ribadisce che l’attenzione al territorio, la sostenibilità dei propri processi e l’integrazione con le comunità locali costituiscono elementi fondanti del suo piano strategico e della sua quotidiana attività».