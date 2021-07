Più Gallarate civica? Gnocchi: “Serati mente sapendo di mentire”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Obiettivo Comune Gallarate:

Abbiamo letto che Luca Ferrazzi e la sua candidata Sonia Serati a margine di una conferenza stampa hanno rilanciato – così si legge sui report giornalistici – l’auspicio che ci possa essere una convergenza di Obiettivo Comune Gallarate sulla stessa Serati.

La cosa è impossibile per ragioni molto semplici. La nostra tesi sulla forma del terzo polo da noi sempre definito civico, era ed è che a guidarlo fosse un civico puro senza tessera di partito e relativi condizionamenti o posizioni politiche nazionali.

Serati è iscritta a Più Europa e questo, come alcuni suoi stessi sostenitori, per noi è evidenza che quando si definisce civica mente sapendo di mentire. Ma questa contraddizione la valuteranno gli elettori. Non solo la nostra lista non include nemmeno una sola persona con tessera e soprattutto candida alla carica di primo cittadino Massimo Gnocchi, una figura di esperienza amministrativa da sempre volutamente lontana dalle logiche del potere gallaratese, requisiti, questi, che per Obiettivo Comune Gallarate sono imprescindibili per ambire alla gestione di Gallarate. Unitamente a questi aspetti politici, inoltre, il programma di Obiettivo Comune Gallarate è semplice e realizzabile, senza promesse generiche e parole o progetti utopistici.

Infine, una considerazione generale rivolta soprattutto a Luca Ferrazzi, che 5 anni fa sostenne Cassani convintamente. Da chi ha sbagliato una valutazione di capacità, come fece appunto Ferrazzi, apprezziamo oggi la riflessione pubblica di fallimento anche suo peraltro, ed anche per queste ragioni crediamo non possa dire lui ora a noi cosa e chi sia giusto sostenere perché semmai sarebbe giusto il contrario.