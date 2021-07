In piazza con Serati ci sono anche i Ferrazziani e Martucci

Al gazebo di Più Gallarate, la civica liberale che sostiene Sonia Serati come candidata sindaca di Gallarate alle prossime elezioni amministrative, oggi, venerdì 2 luglio, hanno presenziato Luca Daniel Ferrazzi, capo dei “Ferrazziani”, e Luca Carabelli (consigliere comunale con “Libertà per Gallarate” insieme a Luigi Fichera).Quest’ultimo, ex An, sono “battitori liberi” usciti dalla maggioranza alla vigilia dei voti sul Pgt.

Un colpo di scena che ricorda per certi versi il 2011, quando i “ferrazziani” annunciarono a sorpresa l’alleanza inedita con la Lega, per creare un centrodestra alternativo a Forza Italia.

Serati con Ferrazzi

Non solo i Ferazziani, però: c’era Leonardo Martucci, uomo di lungo corso di Forza Italia, uscito dal gruppo forzista nel 2019, in polemica con il gruppo ma soprattutto con il sindaco Cassani. L’uscita fu formalizzata, dopo mesi, a inizio 2020.