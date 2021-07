Tizzoni: “Diffido chi utilizza il simbolo Gente di Gallarate senza farne più parte”

«Ribadisco con forza che la lista civica Gente di Gallarate farà parte del polo civico e sosterremo la candidata sindaco Sonia Serati, della lista civica Più Gallarate», ha comunicato Marco Tizzoni, fondatore del network delle civiche lombarde “Gente di…”.

Dopo l’attacco dell’ormai ex coordinatore della civica Gente di Gallarate, Carlo Vanoni, che ha rinfacciato a Tizzoni di non essersi mai interessato di Gallarate, usandola come una «passerella», rinnovando l’appoggio al sindaco Cassani.

Inoltre, dopo aver affermato di avere ancora in gestione la pagina Facebook della lista, Vanoni ha poi annunciato la sua candidatura nella lista “del sindaco”, insieme a molti candidati consiglieri comunali che nel 2016 erano di Gente di Gallarate.

«La nuova coordinatrice di Gente di Gallarate – ha continuato Tizzoni – è Viviana Reinhardt. Concludo diffidando chi non è più iscritto da anni al Network da me rappresentato ad utilizzare il simbolo Gente di Gallarate. Tutto ciò a partire dalla pagina del profilo Facebook».