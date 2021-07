Gente di Gallarate e Ferrazzi? “Tutt’altro che civico”

«Marco Tizzoni Tizzoni, a parte un paio di passerelle durante le elezioni del 2016, non si è mai visto né tantomeno sentito a Gallarate, pertanto è quasi sicuramente per questo che non è a conoscenza di come si è sviluppata la vita politica e civica cittadina»: a parlare è Carlo Vanoni coordinatore della civica Gente di Gallarate, che cinque anni fa alle elezioni comunali di Gallarate era nella coalizione a sostegno di Andrea Cassani.

Risale a ieri, lunedì 19 luglio, l’appoggio della lista Gente di Gallarate – insieme ai Ferrazziani di Libertà per Gallarate – a Sonia Serati, sostenuta anche da Più Gallarate.

«Quello che ha detto Tizzoni è totalmente falso: il sindaco Cassani, al contrario di quello che afferma Tizzoni, ha spesso ascoltato e chiesto parere ai diversi membri della lista, accogliendo idee e suggerimenti, tanto da nominare due esponenti in due diversi consigli d’amministrazione di enti cittadini», continua Vanoni, affermando in seguito che la pagina Facebook Gente di Gallarate è ancora controllata da loro.

Quanto alla partecipazione di Luca Ferrazzi, Vanoni si limita a commentare così: «Una lista civica che si appoggia a Ferrazzi, che è tutt’altro che civico».

Dunque, che faranno gli ex componenti di Gente di Gallarate del 2016? Oltre a prendere le distanza da Tizzoni e dal network delle civiche, Vanoni e gli altri rinnovano la fiducia al sindaco Cassani e confluiranno nella civica “lista Cassani sindaco”.