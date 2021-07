Problemi con la raccolta dei rifiuti a Marnate

Buongiorno,

Porto alla vostra attenzione il ripetuto disservizio da parte di Econord che frequentemente non passa dalla mia abitazione (Marnate, via Monteverdi 231) per il ritiro periodico.

Il mancato ritiro è stato puntualmente segnalato al numero verde entro i termini orari e regolarmente disatteso dagli operatori.

Anche ieri (9 luglio) non sono passati a ritirare la carta. Segnalato entro ore 13:00; l’operatore ha assicurato il passaggio entro il primo pomeriggio; nessun passaggio.

Stessa cosa per la plastica del giorno 10 luglio. Segnalato entro le ore 13:00; assicurato il ritiro entro le 14:30. Nessun passaggio. Risegnalato alle 15:30; la nuova centralinista (non era lo stesso ragazzo del mattino) non trova la consegna del suo collega.

Risultato: ho fuori la carta e la plastica che verranno ritirati “il prima possibile” (a detta dell’operatore), ma certamente non prima di lunedì prossimo (se si ricorderanno). Così da giovedì sera ho fuori i rifiuti fino a…lunedì o martedì o chissà.

Sono troppe le volte in cui si è ripetuto lo stesso disservizio.

Ora non ne posso più. Segnalare al numero verde sta diventando frustrante e non risolve il problema.

Ho pensato di non pagare più il servizio in futuro, oppure pagare in proporzione alla bontà del servizio reso. Certamente un’azione la intraprenderò perché così non va bene.

Cordialmente