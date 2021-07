Reddito di cittadinanza, denunciato cinquantenne residente a Gemonio

False dichiarazioni per arrivare al reddito di cittadinanza. Così la polizia di Frontiera di Luino nel corso di un controllo sull’immigrazione è riuscita a pizzicare un uomo che non aveva diritto di percepire alcunché.

È stato così denunciato a piede libero un cinquantanovenne di nazionalità marocchina domiciliato a Gemonio, per avere inoltrato all’I.N.P.S. false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza istituito con la Legge nr. 26 del 2019.

Già gravato da precedenti penali per ricettazione, lesioni aggravate, minacce e reati in materia di stupefacenti, con annesse procedure espulsive attive a suo carico, l’uomo ha falsamente attestato all’INPS la propria condizione di regolarità in Italia, beneficiando indebitamente del reddito di cittadinanza da marzo u.s. ad oggi, per un importo complessivo pari a circa 3.000 euro.

Per il truffatore è scattata, oltre alla denuncia, anche l’immediata segnalazione all’INPS, che ha subito interrotto i pagamenti.