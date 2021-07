Risalgono i contagi, furti sul lago e il bronzo di Martinenghi nel podcast del 23 luglio

Le principali notizie di lunedì 26 luglio

La curva è in aumento e comincia a crescere anche il numero di ricoverati. A dirlo è il professor Paolo Grossi, primario di malattie infettive all’ospedale di Varese, docente dell’Università dell’Insubria e consulente al Ministero della Salute. Nel 97% dei casi si tratta di persone non vaccinate. Vengono ricoverati giovani ma anche ultrasessantenni che hanno rifiutato il vaccino. Grossi chiama in causa la comunicazione confusa di questi mesi e le notizie completamente infondate che circolano sui social e che hanno impaurito le persone. «Plaudo alla decisione del Presidente Draghi che ha imposto il green pass, – ha detto Grossi -perché il vaccino è l’unica arma che abbiamo per evitare conseguenze gravi della malattia»

Da domenica sera è chiuso un tratto di Briantea, la strada principale di Malnate. Come disposto dai Vigili del Fuoco, via Varese è stata interdetta al traffico per la messa in sicurezza di un cedimento di un muro di contenimento di una corte in via Gramsci, strada che passa sopra l’arteria Statale. Transito interdetto per i mezzi pesanti e il trasporto pubblico locale. . Per raggiungere Varese si dovrà allungare il tragitto passando o per Gurone o per Cantello. La situazione potrebbe risolversi già martedì mattina.

Motori spariti in una notte, barche slegate e lasciate pericolosamente alla deriva, persino estranei che tagliano la tela dei natanti ancorati al porto per schiacciare un pisolino. Riparte il turismo sul Verbano, e ripartono anche i furti nelle imbarcazioni dei turisti, spesso stranieri. Proprio come quanto avvenuto domenica notte a Brissago, in Canton Ticino dove ha preso il largo una coppia di “Mercury Verado 300“, dal valore di 30 mila euro l’uno che facevano viaggiare un gommone di 9 metri. I ladri hanno portato l’imbarcazione in Italia per poi sganciarsi passato Luino e lasciando il natante alla deriva, trovato a Caldè, comune di Castelveccana. E non è questo l’unico episodio. I carabinieri di Luino hanno da tempo attivato dei controlli con motovedetta

Ancora allarme per temporali forti e per rischio idrogeologico anche sulla provincia di Varese nella zona dei laghi e delle Prealpi ma anche sul nodo idraulico di Milano, quindi pianura varesina e territorio a cavallo fra Brianza e Milanese. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi e i danni che hanno riguardato anche il Varesotto specialmente domenica nella zona del Gallaratese, dal pomeriggio di lunedì 16 luglio è tornato l’allerta arancione della protezione civile regionale per il maltempo che si protrarrà fino a martedì sera.

Nove anni dopo l’oro di Michele Frangilli e il bronzo di Romina Laurito, lo sport della provincia di Varese torna su un podio olimpico. Il merito è di Nicolò Martinenghi, nuotatore di Azzate, 21 anni, specialista dei 100 metri rana.

A Tokyo Martinenghi ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alle spalle di due fuoriclasse, il britannico Adam Peaty e l’olandese Arno Kamminga che hanno confermato i pronostici della vigilia vincendo rispettivamente l’oro e l’argento.

Martinenghi ha concluso la sua prova in 58”33, senza riuscire a ripetere il primato italiano di 58”28 ottenuto in semifinale ma conquistando comunque una fantastica medaglia di bronzo.

Grande felicità nella sua Azzate, dove i genitori sono stati raggiunti alle 4 di notte da un gruppo di amici per seguire insieme la gara, ma in generale tutto il movimento sportivo varesotto ha espresso grande gioia. Dal suo allenatore, Marco Pedoja, al Nuoto Club Brebbia dove Tete ha nuotato a lungo, sono in tanti a festeggiare un bronzo storico.