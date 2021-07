Protezione civile regionale in allerta: ancora rischio idrogeologico per temporali forti

Ancora allarme per temporali forti e per rischio idrogeologico anche sulla provincia di Varese nella zona dei laghi e delle Prealpi ma anche sul nodo idraulico di Milano, quindi pianura varesina e territorio a cavallo fra Brianza e Milanese.

Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi e i danni che hanno riguardato anche il Varesotto specialmente domenica nella zona del Gallaratese, dalle 14 di lunedì 16 luglio torna l’allerta arancione della protezione civile regionale per il maltempo. La macchia “arancione” per rischio temporali riguarda la quasi totalità della Regione, fatte salve le zone di Valtellina, Valcamonica, e bassa pianura occidentale.

Per la giornata di oggi 26/07, prevista instabilità diffusa, associata ad un flusso in quota da Sud-Ovest. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni in formazione e transito da Sud-Ovest a Nord-Est. Dal pomeriggio fenomeni tendenti a diffusi e in spostamento verso Sud-Est, andando così ad interessare anche i restanti settori di Pianura e Appennino. Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque.

Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60 km/h circa. Per la giornata di domani 27/07, persistono condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Nella notte tra oggi 26/07 e domani 27/07, le precipitazioni potranno interessare in particolare i settori di pianura; in giornata interesseranno maggiormente i settori alpini e prealpini, in particolare a più riprese nuovamente il settore Nord-Ovest.

Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque. Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60 km/h circa.

Per mercoledì 28/07, previsto ancora un flusso instabile da Sud-Ovest con precipitazioni sparse, più probabili nella prima parte della giornata, con tendenza ad un’attenuazione dal pomeriggio.