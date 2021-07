Robur Saronno Basket, si riaprono le porte del PalaRonchi per Renato Biffi

Dopo l’addio a Tato Grassi, il nuovo allenatore per la stagione 2021/2022 di Serie C Gold dell Robur Saronno Basket sarà Renato Biffi. Per lui si tratta della seconda esperienza sulla panchina della Robur dopo il biennio di Dnc dal 2012 al 2014, in cui è arrivato sino in semifinale. In passato è stato anche il playmaker cerebrale di una Saronno bellissima da vedere.

Negli ultimi anni da coach: la vittoria del campionato con Bernareggio, l’esperienza nelle giovanili dell’Olimpia Milano e le stagioni tra Cislago e Gazzada ottenendo sempre ottimi risultati.