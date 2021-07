Rubano un’auto e si schiantano in via Crispi

Via Crispi ore 5, martedì 28 luglio: i lampeggianti delle pattuglie delle volanti fanno il paio con quelli dell’ambulanza per soccorrere un ragazzo di 20 anni ferito.

Nelle vicinanze un’utilitaria chiara, una Citroen incidentata, che si scoprirà essere finita contro un camion parcheggiato non distante.

Un semplice incidente stradale, se non fosse che in realtà risulta frutto di un furto finito male, col quartetto che dopo lo schianto abbandona l’auto per tornare sui suoi passi forse per recuperare qualcosa all’interno dell’abitacolo che se non recuperato avrebbe lasciato la “firma“.

Ma a fermare uno dei quattro ci hanno pensato gli agenti della polizia. L’uomo, straniero, residente in provincia è stato poi trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Varese per accertamenti legati probabilmente all’impatto dovuto all’incidente. L’uomo è stato poi denunciato per furto in concorso.

Chi erano gli altri componenti del gruppo? Cosa cercavano nella Citroen?

Domande cui la risposta potrebbe celarsi nei rilievi effettuati dagli agenti della scientifica che hanno effettuato un sopralluogo sul veicolo prima che venisse rimosso dalla strada.