Sant’Eusebio, sabato 24 luglio a Casciago si cena con l’asilo e la Società di Mutuo Soccorso

Quarto appuntamento con i sabati di festa a Casciago, sul prato della chiesetta di Sant’Eusebio.

Dopo l’evento di sabato 17 luglio che ha visto protagonista il gruppo di Protezione Civile Valtinella che ha intrattenuto i tanti partecipanti con ottimo cibo e con i mezzi in bella mostra sul prato di Sant’Eusebio, sabato 24 luglio è il turno della Società di Mutuo Soccorso di Casciago e dell’asilo Angela Dell’Acqua, che delizieranno con due specialità prelibate: tagliatelle al ragù di cinghiale e arrosticini. Ci sarà anche la possibilità di fare un giro a cavallo grazie alla partecipazione dell’Agriturismo Valtinella.

Prenotazioni al sito della Comunità Pastorale Sant’Eusebio in base alle vigenti normative anti Covid. QUI trovate il link

Il 31 luglio sarà il momento della celebrazione del Santo, con la fiaccolata che attraverserà i paesi della Comunità Pastorale alle 20.30, con arrivo alla chiesa di Sant’Eusebio alle 21.30 e l’accensione del pallone segno del martirio dopo la Messa. Il 1 agosto ci saranno le Messe mattutine (alle 7, 8.30, 10.30 concelebrata dal Vicario di Zona in occasione del 25° della Comunità), alle 16 il corteo delle barelle e l’incanto, mentre dalle 18 dopo la Messa ci sarà l’estrazione della lotteria e animazione con karaoke. Il banco gastronomico sarà aperto il 31 sera e il 1 per tutto il giorno. Il 2 agosto si terrà la tradizionale Messa in memoria dei defunti.

Nei giorni della Festa, sarà possibile acquistare il dolce di Sant’Eusebio preparato da un panettiere di Casciago e il miele prodotto da Eugenio Gandini (ve lo abbiamo raccontato QUI). Chi ha le coccarde (che non saranno distribuite), può abbellire le vie e i cancelli del paese a partire dal 25 luglio.

La partecipazione alle Messe, l’accesso in Chiesa, l’accensione delle candele, la consumazione degli alimenti e tutti gli appuntamenti in programma saranno regolamentati dalle vigenti normative anti Covid. Si invitano tutti i partecipanti a collaborare per rendere comunque la Festa un momento piacevole da trascorrere insieme.