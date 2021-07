Alla Whirlpool di Cassinetta si sciopera contro i licenziamenti

Lavoratori e delegati sindacali da tutta la provincia si sono riuniti ai cancelli della Whirlpool di Cassinetta fin dalle prime ore dell’alba di giovedì 22 luglio per protestare contro le procedure di licenziamento avviate dalla multinazionale nel sito di Napoli e da altre realtà manifatturiere nel Paese dopo lo sblocco dei licenziamenti stabilito dal Governo.

Galleria fotografica Lo sciopero alla Whirlpool di Cassinetta 4 di 8

Il presidio è stato allestito in occasione dello sciopero di due ore in tutte le aziende metalmeccaniche indetto dalle segreterie dei sindacati Fim Fiom Uilm nazionali, e che le sigle varesine hanno deciso di svolgere in concomitanza dello sciopero di otto dei dipendenti Whirlpool (link all’articolo).

Oltre alla protesta contro i licenziamenti, con la manifestazione di giovedì i sindacati hanno chiesto una riforma degli ammortizzatori sociali, sensibilizzare contro i «comportamenti predatori» di diverse multinazionali e fondi d’investimento nel Paese, e chiedere maggiore voce in capitolo nell’investimento delle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).