Secondo appuntamento con il Gulliver per “Intrecci e inclusioni per Varese”

Nell’ambito del progetto “Intrecci e inclusioni per Varese”, il Centro Gulliver in collaborazione con il Comune di Varese organizza per questi mesi estivi una rassegna di 5 incontri musicali gratuiti che si terranno le domeniche pomeriggio dalle 17.30 presso l’Isolino Virginia sul Lago di Varese e presso la Cascina Tagliata nel cuore del Parco del Campo dei Fiori.

Una proposta culturale che unisce il valore e la bellezza del tempo libero, inteso non come tempo residuo o tempo vuoto, ma come tempo di ristoro e benessere del corpo e della mente valorizzando i momenti di socialità e di integrazione.

Domenica 25 luglio l’appuntamento all’Isolino Virginia sarà doppio: visita guidata alle 16.30 e concerto degli Sduet alle 17.30

Ecco il programma completo:

Domenica 25 luglio – Isolino Virginia

SDUET – Simone Aguzzi e Tommaso Losito, duo di violino e violoncello

Visita guidata ore 16:30

Concerto ore 17:30

Partenza dal pontile di Biandronno ore 16:00 Costo € 5 (navigazione)

Domenica 8 agosto – Isolino Virginia

Concerto Leira Jazz Quartet

Visita guidata ore 16:30

Concerto ore 17:30

Partenza dal pontile di Biandronno ore 16:00 Costo € 5 (navigazione)

Domenica 5 settembre – Cascina Tagliata Via Molinetto – Varese

Concerto Flhar Sisters (Celtica)

Concerto ore 17:30

Domenica 26 settembre – Cascina Tagliata Via Molinetto – Varese

PFCC Piccola formazione con contrabbasso

Concerto ore 17:30

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-intrecci-e-inclusioni-per-varese-164001538015

Per informazioni: https://www.centrogulliver.it/intrecci-e-inclusioni-per-varese/

comunicazione@gulliver-va.it