Silvestrini ringrazia Astuti per l’emendamento a favore dell’ospedale di Gallarate

«Si continua a discutere di ospedale nuovo eppure si rende necessario garantire – sin da subito – la migliore qualità di salute possibile passando dal rafforzamento dei presidi territoriali. Auspichiamo quindi che le richieste di modifica inserite nell’emendamento di Samuele Astuti al bilancio regionale – in approvazione la prossima settimana su nostra segnalazione – possano trovare ampia condivisione e portare al finanziamento dell’acquisto di strumentazione indispensabile per consentire al personale del S. Antonio Abate di operare in condizioni di massima efficacia ed efficienza».

Così Margherita Silvestrini, candidata del Centro-Sinistra alle prossime Amministrative a Gallarate ringrazia il Consigliere regionale del PD, Samuele Astuti per l’emendamento presentato in Regione Lombardia. Nel caso specifico della Città di Gallarate, la richiesta ammonta a 3.600.000,00 Euro per l’Ospedale S. Antonio Abate per l’acquisto di 2 Risonanze Magnetiche e 1 TAC.

Margherita Silvestrini rimarca come «grazie all’attenzione degli amministratori locali e alla collaborazione con i nostri referenti regionali, nel caso specifico con il consigliere PD Samuele Astuti, si possa migliorare la dotazione tecnico sanitaria dell’Ospedale di Gallarate, al fine di garantire una diagnostica adeguata, portando così all’attenzione dei livelli decisionali,

le esigenze del territorio».

«La proposta di destinare 3.600.00 euro all’ospedale di Gallarate – spiega la consigliera comunale Margherita Silvestrini – dimostra concretamente che anche chi amministra Gallarate può farsi portavoce delle istanze locali e sollecitare l’intervento di Regione Lombardia a favore dell’ospedale cittadino».