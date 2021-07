Il sogno di Berrettini a Wimbledon si infrange contro la potenza di Djokovic

Il sogno di milioni di italiani e, soprattutto, di Matteo Berrettini si ferma al quarto set sull’eraba del campo centrale di Wimbledon. Novak Djokovic ha battuto il nostro campione per tre set a uno (7-6, 4-6, 4-6, 3-6) dopo quasi 3 ore e mezza di gioco.

Dopo un avvio incerto, quasi sicuramente causato dall’emozione, Matteo Berrettini ha vinto un primo set tiratissimo 7-6 al tie break. Dopo 4 game Djokovic era in vantaggio 3-1 ma il tennista romano ha iniziato a prendere fiducia e ha conquistato il set.

Secondo set quasi senza storia per Novak Djokovic che ha chiuso sul 6-4. Berrettini ha accusato la forza dell’avversario nella prima parte ma sul 5-1 ha tentato la rimonta senza riuscire a completarla come nel primo set.

Nel terzo set Djokovic è tornato ad essere quella macchina da guerra che abbiamo visto su tutti i campi del grande slam nonostante Matteo abbia cercato di rispondere colpo su colpo. Il terzo set si è concluso con un altro 6-4 per il serbo.

Nel quarto set il campionissimo ha innestato la sesta e ha sbagliato davvero pochissimo mentre la stanchezza si è fatta sentire nelle gambe, nelle braccia e nella mente di Berrettini che al nono gioco, sul 5-3, ha annullato due match point al serbo ma non è riuscito ad impedire che il giocatore serbo potesse mettere le mani sul 20esimo slam in carriera.

Il 26enne romano non deve rimproverarsi nulla, ha giocato buona parte del match alla pari con un atleta capace di vincere tre tornei del grande slam in un anno (Australia Open, Roland Garros e Wimbledon) e insegue il sogno del quarto che saranno gli U.S. Open che si svolgeranno dal 30 agosto al 12 settembre.