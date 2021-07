Sulle strade della Sardegna torna a correre la Eolo-Kometa

Il Tour de France in corso di svolgimento sta facendo da spartiacque tra la prima e la seconda parte della stagione ciclistica internazionale: durante la Gran Boucle si stanno disputando solo corse minori, femminili o giovanili ma verso metà luglio l’attività professionistica ripartirà, anche nel nostro Paese.

Da mercoledì 14 a domenica 18, in particolare, sulle strade della Sardegna andrà in scena la “Settimana Ciclistica Italiana”, corsa a tappe che nasce quest’anno con l’intento di essere itinerante nelle stagioni a venire ma che per la sua edizione di lancio si svolge interamente sull’Isola.

La formula e il tracciato hanno attirato l’interesse di diverse squadre importanti e, a una settimana dal via, sono sei le formazioni di World Tour iscritte alle quali si aggiungono diverse professional di alto livello, italiane e straniere. Non manca, ovviamente, neppure la Eolo-Kometa che a parte la partecipazione in sordina al “Medio Brenta” torna a correre dopo una pausa di tre settimane per ricaricare le pile dopo un mese di giugno eccellente.

Il team guidato da Ivan Basso e dai fratelli Contador è stato il primo ad annunciare la formazione che volerà in Sardegna: non ci sarà la stellina Lorenzo Fortunato – che si sta allenando nella zona del Lago di Como – ma non mancano i nomi interessanti anche visto un tracciato che non propone cronometro e arrivi in salita ma appare ottimo per attacchi di giornata.

Ci sono quindi diverse ruote veloci, quelle di Mattia Frapporti e Luca Pacioni, innanzitutto, per provare a fare risultato negli sprint di gruppo; l’esperienza di Francesco Gavazzi e Luca Wackermann invece può essere utile quando il plotone si sfalda ed è necessario intuire l’andamento della tappa, magari caratterizzandola con un colpo di mano finale. Davide Bais invece ha già dimostrato di saper attaccare da lontano mentre Alejandro Ropero potrebbe anche curare la classifica e Arturo Gravalos fare esperienza ad alto livello.

Tra le altre formazioni iscritte ci sono la UAE Emirates (con Ulissi), la Bora-Hansgrohe di Ackermann, la Israel Start Up che schiererà il veterano Hermans e ancora la Bike Exchange, la Bahrein-Victorious e la Movistar. Oltre alla Eolo presenti le professional italiane quali Csf-Bardiani e la Androni-Giocattoli che nella prossima stagione cambierà nome grazie allo sponsor Drone Hoopper. L’azienda spagnola ha infatti firmato un contratto quadriennale con la struttura del manager piemontese Gianni Savio.