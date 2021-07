Super accoglienza per il rientro in Italia dell’argento olimpico Giorgia Bordignon

È stato un rientro a casa da vera campionessa, quello di Giorgia Bordignon, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel sollevamento pesi.

Atterrata nella serata di mercoledì 28 luglio all’aeroporto di Fiumicino, l’atleta di Arsago Seprio è stata sopresa, insieme all’altro medagliato olimpico Mirko Zanni (bronzo) da un’accoglienza super di amici, tifosi, compagni di Nazionale e anche il Presidente della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso.

«È stato bello tornare a casa – ha detto all’ufficio stampa della Federazione – e avere un’accoglienza così inaspettata e calorosa. Sono ancora senza parole perché non ho ben capito cosa ho fatto; continuo a vedere i video ma non riesco a capacitarmi fino in fondo. Eppure sono proprio io quella dei video! Questa medaglia è meravigliosa, ed è una bella soddisfazione aver tirato fuori quello che non sono mai riuscita a esprimere in questi anni, e averlo fatto sul palcoscenico più importante. E’ arrivata “la” medaglia, con un sorriso immenso e tante lacrime di gioia».