“Sylvius in the moon”: spettacolo al Miv con Silfio Raffo

Torna Silvio Raffo al Multisala Impero Varese. Lo spettacolo è in programma per il 20 luglio alle ore 20,45 e il biglietto di in ingresso ha un prezzo di 10 euro. Lo spettacolo ha come titolo proprio “Sylvius in the moon” e prosegue sulla scia del successo di altri spettacoli come Glamour Party e Deliro Ergo Sum. «È il nuovo mélange del caleidoscopico prof.poeta attore performer Silvio Raffo – si legge nella presentazione -: un connubio tra poesia e canzoni vintage indimenticabili con fantasmagorici video a cura di Renzo e Matteo Carnio e sorprese canore dal vivo. Balsamo gradevolmente catartico per chi ha vissuto troppo tempo vittima dell’attualità».