Doppio appuntamento per Tra Sacro e Sacro Monte: Neri Marcorè fa sold out, giovedì arriva Galatea Ranzi

Secondo appuntamento per il Festival Tra Sacro e Sacro Monte e si registra già un sold out. Lo spettacolo in programma domani sera, martedì 8 luglio alle XIV cappella e che vede protagonisti Neri Marcorè con il giornalista Massimo Bernardini in un omaggio a Giorgio Gaber ha visto andare a ruba i biglietti. Già giovedì scorso, in vista del pienone, il direttore artistico Andrea Chiodi si è raccomandato di utilizzare i bus navetta per salire al monte così da non intasare il piccolo borgo con le auto.

Giovedì 10 luglio, però, il festival popone una nuova data. Sarà Galatea Ranzi protagonista di “In nome della madre” testo di Erri De Luca con la regia di Gianluca Barbadori.

Per l’attrice di cinema e teatro sarà il battesimo al festival della XIV Cappella e si presenterà con il testo dedicato a Maria: “In nome del Padre si inaugura il segno della croce. In nome della Madre si inaugura la vita”. La Maria che esce dalla penna di Erri De Luca vuole raccontare qualcosa che non c’è: la versione di Miriam/Maria dall’annunciazione alla nascita di suo figlio. Un testo che è un inno all’amore universale a all’amore materno.

L’organizzazione propone una speciale promo valida solo per i giorni 8 e 9 luglio.

Inserendo il codice TSSM1007

nella tariffa RIDOTTO PROMO si avrà il diritto ad acquistare il biglietto al prezzo speciale di 5 euro + dp

per lo spettacolo:

In nome della madre

con GALATEA RANZI

Giovedì 10 luglio 2025 h 21.00

XIV Cappella | Sacro Monte di Varese