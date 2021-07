Il titolo Openjobmetis spicca il volo e supera quota 10 euro

Openjobmetis ha comunicato di aver acquistato 4.017 azioni proprie, al prezzo medio di 9,5998 euro per un controvalore pari a 38.562,36 euro. A seguito delle transazioni effettuate, l’agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 184.699 proprie pari all’1,3470% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, il titolo dell’agenzia per il lavoro, la prima ad essere quotata in Borsa, spicca il volo attestandosi a 10,35 euro, con un rialso del 3,71%. Un risultato superiore a quello della seduta precedente, ulteriore indizio a favore del momento positivo.

(Fonte Borsa Italiana)