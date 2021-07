Tokyo 2020, Martinenghi senza problemi in semifinale

Primo tuffo a Cinque Cerchi per Nicolò Martinenghi. Il nuotatore classe 1999 di Azzate ha affrontato le batterie (heat 7) dei 100 rana conquistando senza grandi problemi il secondo posto, dietro il fenomeno inglese Peaty, e il passaggio alla semifinale. Come da pronostico del suo allenatore Marco Pedoja, il ranista tesserato per l’Aniene ha chiuso la sua prova con il tempo di 58”68.

Gara classica per Nicolò, in controllo nei primi 50 metri e poi con una grande progressione nella seconda metà. Per lui quarto tempo complessivo. In semifinale anche l’altro italiano Federico Poggio, che segna il nono tempo con il personale: 59″33.

Il commento di Martinenghi ai microfoni di RaiSport: «È stata una gara come pensavo. Non volevo strafare, ma controllare. Sono molto contento, ora guarderò meglio i dettagli per migliorare ancora. Per me è un’emozione unica essere all’Olimpiade».

Il prossimo impegno per Martinenghi sarà, nella notte tra sabato e domenica (4,30 circa ora italiana), la semifinale, vista come l’ostacolo più difficile da superare per poi giocarsi le carte per la medaglia nella finale, in programma nella notte tra domenica e lunedì (4,12 circa ora italiana).

Tra gli avversari in vista dei prossimi impegni, oltre al solito Adam Peaty che ha vinto la batteria dell’azzatese con 57″56, ha impressionato l’olandese Arno Kamminga, nuotando un ottimo 57″80.