Tokyo 2020, inizia la prima Olimpiade per Nicolò Martinenghi

L’attesa è finita. Con la cerimonia di inaugurazione che si è svolta nella serata giapponese di venerdì 23 luglio sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se già da qualche giorno si sono svolte le prime sfide di softball e calcio.

Uno dei primi varesotti a mettersi alla prova con la rassegna a Cinque Cerchi sarà Nicolò Martinenghi, che sabato 24 luglio (13,55 ore italiane circa) affronterà la batteria dei 100 rana, la specialità nella quale cercherà di andare a medaglia.

Dato per scontato che le batterie siano un ostacolo alla portata del campione di Azzate, domenica 25 luglio ci saranno le semifinali (ora indicata 4,33 italiana), mentre la finale è prevista per lunedì 26 luglio (ore 4,12).

Marco Pedoja, suo allenatore, è stato a Tokyo fino a qualche ora fa, prima di rientrare in Italia per assistere il suo atleta da casa: «Nelle ultime gare prima di Tokyo l’ho visto determinato e concentrato. Penso che l’obiettivo di domani sera sarà nuotare facile la batteria sul “59 basso”, passare il turno, poi in semifinale dare tutto perché sarà quella la gara principale. Poi la finale sarà un altro discorso. Se in semifinale non dai il massimo, rischi di restare fuori e sarebbe un mezzo fallimento, per quanto Nicolò non abbia mai fatto una finale di livello mondiale. L’obiettivo è la finale e giocarsi dall’argento al quinto posto in un tempo ristrettissimo».