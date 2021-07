Torna la musica classica in presenza nella Canonica di Brezzo di Bedero

Arriva Canonica in Musica per una grande serata dedicata alle note in una cornice paesaggistica senza pari.

È “Lauten – Galanterie” il Liuto Barocco di Alberto Crugnola (nella foto, liuto barocco a 13 cori Weigert, copia di Hendrik Hasenfuss Eitorf 2006) spettacolo musicale che si terrà sabato 31 luglio ore 21.00 con musiche di S.L. Weiss, A. Falckenhagen e J.S. Bach.

L’iniziativa è a cura della parrocchia di Germignaga.

L’accesso alla chiesa di San Vittore Martire “la Canonica” in Brezzo di Bedero è libero, nel rispetto delle misure anti Covid-19.