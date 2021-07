Torna l’allerta meteo, pioggia e temporali fino a martedì

Permangono condizioni di marcata instabilità con precipitazioni anche per il pomeriggio di oggi, domenica 25 luglio.

La Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo: “Nel corso del pomeriggio-sera rovesci e temporali con linee di propagazione Sudovest-Nordest, transiteranno sulla regione. Maggiormente interessati e più insistenti sui settori centro-occidentali, in particolare di fascia alpina, prealpina e di alta pianura. Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque. Venti nei bassi strati dai quadranti occidentali o settentrionali, con rinforzi in serata su mantovano. Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche su fascia alpina e prealpina fino a 65 km/h circa.

Per la giornata di domani 26/07, ancora condizioni di marcata instabilità con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Nella prima parte della giornata interessata ancora prevalentemente a carattere sparso la fascia alpina, prealpina e pianura occidentale. Dal pomeriggio fenomeni tendenti a diffusi, ma in spostamento verso Sud-Est, andando così ad interessare anche i restanti settori di Pianura e Appennino. Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque. Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche nel pomeriggio su fascia alpina e prealpina fino a 60 km/h circa. Per Martedì 27/07 persistono condizioni di marcata instabilità su tutta la regione”.