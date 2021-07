Trasporto eccezionale: chiude per un’ora il tratto tra A4 e A8 in direzione Varese

Questa sera – martedì 20 luglio – un importante tratto autostradale lombardo rimarrò chiuso per circa un’ora, tra le 21 e le 22, per consentire il transito di un trasporto eccezionale. La chiusura avverrà sulla A4 Milano-Brescia e interesserà un tratto che va fino al bivio tra la A4 e l’A8, in direzione di Varese. (foto di repertorio)

Lo comunica la società di gestione delle autostrade, che segnala come percorso alternativo l’uscita a Milano Viale Certosa dal quale si potranno poi seguire le indicazioni per rientrare sull’autostrada dei Laghi verso Varese.