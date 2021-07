“Tutta Bardello ha vinto insieme a Federica”

Nelle case di Bardello la giornata è iniziata prestissimo. Per la comunità “la finale della Cesarini” era la gara di tutti, perchè Federica è conosciuta da ogni bardellese e i suoi trionfi nel canottaggio sono un vanto condiviso:

«Appena tagliato il traguardo il mio telefono ha iniziato a squillare – commenta il sindaco di Bardello Luciano Puggioni – La gioia era incontenibile. Un po’ ce lo aspettavamo. Questa atleta, caparbia e determinata, una bravissima ragazza, ci ha abituato a risultati così importanti. Prima il mondiale, poi l’europeo e ora l’oro olimpico. Un oro di cui si sentiva la necessità. Aveva iniziato come timoniere perché era minuta: ma la sua determinazione e la forza di volontà l’hanno portata fino al gradino più alto del podio. Oggi, per Bardello, è un giorno di festa. Spero che questa vittoria possa ispirare altri ragazzi giovani a credere nello sport e nei propri sogni».

Il Comune è già attivo per preparare un’accoglienza adeguata alla sua campionessa olimpica: « L’assessore allo sport si è già attivato. Abbiamo festeggiato, in passato, il mondiale ora ci prepariamo per l’oro olimpico» racconta Puggioni.

I social dei residenti e dei gruppi locali rilanciano l’immagine sorridente di Federica che mostra il suo oro. In diretta, nella notte, la gara è stata condivisa sul gruppo “insieme per Bardello”. Perchè Federica ha davvero messo tutti “Insieme” incollati al teleschermo.