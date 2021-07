Tutte le bellezze del Lago Ceresio: parte il nostro tour!

Negli ultimi anni il Lago Ceresio sta scoprendo una nuova stagione turistica. Complice da un lato la pandemia, che ha “costretto” ad aprire gli occhi su quanto di bello abbiamo dietro casa, dall’altro l’indubbio miglioramento della qualità delle sue acque e degli interventi lunigmiranti di quelle amministrazioni che ne hanno abbellito le rive, investendo oculatamente per la sua valorizzazione.

Abbiamo così pensato di mostrarvi, grazie ad un tour che lo vedrà protagonista, le tante bellezze che questo lago e i suoi dintorni offrono. Il progetto ha il pieno supporto dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano, Ghirla che in questi mesi sta mettendo in campo svariate azione di promozione e rilancio territoriale. Incontremo così i sindaci dei comuni rivieraschi, che ci accoglieranno nel nostro girovagare e che nell’Autorità trovano l’ente che ne coordina le azioni aventi ad oggetto il benessere del bacino lacustre.

Prima settimana: la sponda comasca

Martedì 20 luglio: alla scoperta del comune di Valsolda, il “Piccolo Mondo Antico” di Antonio Fogazzaro e delle sue tante frazioni. Una più incatavole dell’altra. Beni FAI, cascate, chiese affrescate da grandi pittori. Il tutto affaciato sul Lago e incorniciato dalle montagne.

Mercoledì 21 luglio: nel punto più a nord est del lago troviamo Porlezza, la sua offerta turistica, la ciclabile che collega il Ceresio al Lago di Como e il piccolo grande concentrato di biodiversità che è il Lago di Piano, nei comuni di Carlazzo e Bene Lario.

Giovedì 22 luglio: Una chiesa che domina il Lago di Lugano, quella di Santa Giulia, un borgo dipinto, porticcioli incatevoli dove fermarsi per una pausa e la meraviglia millenaria delle Grotte di Rescia sono solo alcune delle bellezze che incontreremo a Claino con Osteno.

Seconda settimana: la sponda varesotta

La settimana seguente saremo sulle rive varesotte, da Porto Ceresio a Lavena Ponte Tresa passando da Brusimpiano. Vi racconteremo anche l’incanto del Comune di Valganna, che con il Lago di Ghirla rientra nel bacino idrico del Ceresio. A breve le date!

Ceresio è da scoprire

Il Lago Ceresio è una perla incastonata fra le prealpi delle provincie di Como e Varese e del Canton Ticino, che ospita sulle sue rive una varietà sorpendente di attrazioni: dai piccoli borghi che sembrano fermi a secoli fa a una delle città culturalmente più vive d’Europa qual è Lugano. Sul Lago Ceresio si trovano aree selvaggie dove immergersi nella natura, a pochi chilometri da musei, teatri, animate passeggiate lungolago.

Proveremo a mostrarvele tutte, seguiteci per scoprire tanti luoghi ideali per una gita in famiglia o con gli amici alla scoperta del bello che ci circonda!