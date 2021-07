UYBA al completo con un’altra giovane: Valentina Colombo

Dopo aver scelto Chiara Bressan nel ruolo di libero di riserva, la Unet E-Work pesca di nuovo dal vivaio per completare la squadra a disposizione di coach Marco Musso per la prossima stagione. La quarta centrale biancorossa sarà infatti Valentina Colombo, che in queste ore sta affrontando le finali nazionali U19 (ad Agropoli) e che dal 19 agosto sarà regolarmente in ritiro con la prima squadra.

Colombo è nata a Monza e non ha ancora compiuto 18 anni, visto che è nata il 12 dicembre del 2003, è alta 1,85 e nella U19 (coach Lorenzo Pintus) è compagna di squadra sia di Bressan sia della neo-campionessa del mondo U20, Sofia Monza, altra pedina della UYBA dell’anno prossimo.

«La chiamata di coach Musso arriva quasi inaspettata e mi riempie di orgoglio. Sto facendo tanto per la pallavolo, è qualcosa in cui credo fortemente e che con sacrificio sto portando avanti insieme allo studio». Cresciuta nella Picco Lecco, Colombo è arrivata a Busto grazie al progetto UYBA&Friends Gold e al lavoro di Christian Merati e Christian Tammone.

«Ho fatto parte della squadra di B2 per due anni, prima insieme all’Under 18 e ora con l’Under 19. Un anno grandioso dopo la scorsa stagione, interrotta per il Covid: non vedo l’ora di giocare ad Agropoli le finali nazionali. Sono felice di arrivare in Serie A insieme a Bressan e Monza: non mi sentirò la più piccola, anche se sono sicura che riceveremo dalle atlete più grandi una preziosa accoglienza. Mi aspetto un anno impegnativo: ho voglia di imparare tanto, di sfruttare al massimo un’esperienza che non è proprio da tutti. Nel frattempo continuerò a studiare per la maturità al liceo scientifico».

I ringraziamenti alla Picco Lecco e ai genitori «che si sobbarcano sempre lunghi viaggi per accompagnarmi ad allenamenti e partite» concludono le parole di Valentina che torna a tuffarsi nell’avventura tricolore giovanile. La UYBA Volley intanto continua a lavorare sul proprio vivaio con un nuovo accordo che il presidente Giuseppe Pirola ha stretto con la Serteco Volley School di Genova del presidente Giorgio Parodi. Il club ligure sarà la terza società “Gold” inserita nel programma quest’anno dopo Delebio Valchiavenna e Vap Piacenza.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 2021-2022

Palleggiatrici: Jordyn Poulter (c), Sofia Monza (n).

Centrali: Jovana Stevanovic (c), Rossella Olivotto (c), Liset Herrera Blanco (c), Valentina Colombo (g).

Schiacciatrici: Alexa Gray (c), Lucia Bosetti (n), Adelina Ungureanu (n), Valeria Battista (n).

Opposto: Camilla Mingardi (c).

Liberi: Giorgia Zannoni (n), Chiara Bressan (g)

Allenatore: Marco Musso (c).

Note – (n): nuovo arrivo; (c): conferma; (g): dalle giovanili.