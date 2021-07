Varese Ideale in piazza: “Vogliamo una città all’opposto di quella di Galimberti”

Varese Ideale continua la sua presenza in piazza per presentarsi ai cittadini e riconquistare la città.

Dopo il primo gazebo di due settimane fa e l’incontro di venerdì scorso con i residenti del quartiere Montello, il movimento civico del centrodestra, rappresentato attualmente in Consiglio Comunale da Stefano Clerici e in Consiglio Regionale da Giacomo Cosentino, continua con gli appuntamenti tra i cittadini.

«Lavoriamo per una città che sia l’opposto di quello che ci ha lasciato l’attuale giunta del PD, ovvero una Varese sporca, insicura e morta» dice Clerici. «Tutti i cittadini con cui parliamo ci evidenziano quanto Varese sia peggiorata negli ultimi anni, a dimostrazione di come l’amministrazione guidata da Galimberti non sia stata capace nemmeno di gestire l’abc del Comune, cioè la pulizia ed il decoro. La nostra Varese Ideale è una Varese pulita, sicura e viva e ci impegneremo per questo».

Varese Ideale incontrerà i cittadini, alla presenza di Stefano Clerici e Giacomo Cosentino, domani mattina, sabato 3 Luglio, dalle 9 alle 12 in Piazza Giovine Italia. Sarà presente anche il candidato sindaco Matteo Bianchi.

Il calendario con i prossimi appuntamenti in piazza e nei quartieri sarà reso pubblico nei prossimi giorni.