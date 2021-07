VedanoCorsi cerca docenti per nuovi corsi (anche online)

Vedanocorsi è alla ricerca di nuove proposte e nuovi docenti.

Da quest’anno potranno essere proposti corsi online all’interno della rassegna nell’ambito delle tematiche previste.

Il Comune di Vedano Olona mette a disposizione:

– la pubblicità dei corsi proposti con tutti i canali istituzionali a disposizione;

– un format di slide preconfezionato con grafica omogenea per eventuali presentazioni di materiali da proporre durante il corso;

– una formazione generale e orientamento sulle piattaforme presenti nel web da poter utilizzare per lo svolgimento dei corsi;

L’Amministrazione Comunale esonera inoltre dal pagamento delle tariffe i corsi online svolti senza l’utilizzo di locali, spazi e strumentazioni di proprietà del comune.

Le proposte (corredate da programma, schede di presentazione del corso e curriculum vitae), vanno presentate entro il termine del 17 agosto 2021 per la sessione annuale (ottobre-giugno) e per la sessione autunnale (ottobre-gennaio) e del 30 novembre 2021 per la sessione primaverile (marzo-giugno), utilizzando apposito l’apposito modulo scaricabioe online dal sito del Comune

La modulistica necessaria per proporre i corsi deve essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune c/o ufficio SPOC o inviata tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.vedano-olona.va.it