Visite guidate, pic nic e incontri al tramonto: tornano le Sere Fai D’Estate

Sono tante e coinvolgenti le esperienze che si potranno vivere nei mesi di luglio e agosto partecipando a Sere FAI d’Estate. Un ricco calendario di appuntamenti, per lo più en plein air, che coinvolgerà 28 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in 15 regioni, da nord a sud del nostro Paese (info e calendario completo su www.serefai.it)..

Un palinsesto di circa 300 serate, dal tramonto a mezzanotte, che rispecchia il crescente impegno del FAI nella diffusione di una “cultura della natura”. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio verde – dalla botanica alla storia dei giardini e del paesaggio rurale italiano – di cui la Fondazione si prende cura ogni giorno.

Si potrà vivere una giornata immersi nel verde, camminando a piedi nudi in un bosco, leggendo all’aria aperta, prendendo parte a esplorazioni guidate per imparare a riconoscere alberi, insetti e animali, ascoltando i suoni della natura. E poi picnic sul prato al tramonto e aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia, cene in romantiche location, concerti all’aperto al chiaro di luna e lezioni di astronomia, visite guidate a tema fino a tarda sera, incontri e conferenze culturali ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire in modo inedito le bellezze che circondano i Beni del FAI.

Molti gli eventi che si susseguiranno nei Beni lombardi, a partire dal Monastero di Torba a Gornate Olona (VA). Per l’occasione, il Monastero apre le porte già al calar della sera per visite guidate alle ore 18, 19 e 20 e aperitivo. Ingresso, aperitivo e visita guidata: Intero 25€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 18€.

Sabato 10 luglio e il 7 agosto protagoniste saranno l’arte e la storia con Racconti al tramonto dedicati ai colori e al loro significato nel Medioevo e al giorno d’oggi. Dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro, un percorso tra le pitture del monastero svelerà simboli e credenze legate ai colori, mettendo in luce similitudine e differenze tra noi e gli antichi. Ingresso e visita guidata: Intero 12€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 5€.

Martedì 10 agosto, in occasione di San Lorenzo, sarà possibile gustare una cena sotto le stelle, apparecchiata nella corte del monastero, e vivere eccezionalmente dopo il tramonto il millenario complesso monumentale e la natura che lo circonda.

Ingresso, visita guidata e cena: Intero 52€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 40€. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Seguiranno, in occasione della mostra Sudden Time dedicata a Chiara Dynys e Sean Shanahan, gli incontri al tramonto a Villa e Collezione Panza a Varese, volti a esplorare la poetica dei due artisti. Primo appuntamento mercoledì 7 luglio alle ore 19 per una conversazione tra Dynys e il curatore della mostra Giorgio Verzotti, alla ricerca delle affinità tra la sua elaborazione artistica e la ricerca compiuta da Giuseppe Panza di Biumo, cui seguirà il dialogo di mercoledì 14 luglio tra Shanahan e Giuseppina Caccia Dominioni. Chiuderà il ciclo di riflessioni sulla mostra l’appuntamento di mercoledì 28 luglio con la Direttrice della Villa Anna Bernardini, che guiderà i visitatori in un percorso tematico volto alla scoperta del pensiero, della ricerca e dell’opera dei due artisti.

Villa Panza sarà scenario inoltre mercoledì 21 luglio di Amor che…, evento dedicato al Sommo Poeta, con una lectio magistralis di Lina Bolzoni, Direttore Scientifico dell’opera edita da Treccani La Commedia di Dante nello specchio delle immagini, nonché Professore emerito di Letteratura Italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Sulle orme dei temi universali contenuti nella Commedia – fede, libero arbitrio, peccato, redenzione, amore – Bolzoni andrà rintracciando chiavi di lettura per comprendere la contemporaneità.

La serata, realizzata in collaborazione con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte e Treccani, contemplerà anche la proiezione di tre video ispirati alle Cantiche e realizzati da Antonia Bandirali. Nel corso di tutti gli appuntamenti sarà possibile prenotare un aperitivo a cura del Ristorante Luce al numero 0332 242199. Ingressi: Intero €15; Iscritti FAI €6; Ridotto 6-18 anni €7; Studenti 19-25 anni €10. Con il Patrocinio del Comune di Varese e con il contributo di Camera di Commercio di Varese. Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Scalinate illuminate, terrazze scolpite in pietra, aiuole fiorite, statue e fontane: il monumentale giardino di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) offrirà inoltre lo scenario a una serie di picnic al tramonto nelle serate del 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 14, 21 agosto, 4 e 11 settembre. Oltre alle visite guidate – alle ore 18.30, alle 19.30 e alle 20.30 sarà possibile prenotare al ristorante “I Rustici” interno alla Villa un cestino da picnic per due persone, a scelta tra normale e vegetariano/per celiaci (Per informazioni e prenotazioni 3348916214 – daniela@schiaffi.it).

Ingresso villa e parco + visita guidata: Intero € 18; Iscritti FAI €6; Ridotto 6-18 anni € 11; Studenti 19-25 anni € 12. Biglietto solo parco: Intero € 5€; Ridotto € 3€; Studenti €4, Iscritti FAI gratuito, Convenzione famiglia 13.

Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Inoltre, per tutta la stagione estiva e in particolare in occasione della Notte di San Lorenzo, saranno dedicati alcuni eventi alle osservazioni della volta celeste, con l’edizione 2021 di Astronomi per una notte, evento trasversale che toccherà vari Beni in Italia.

Tra questi, Villa Della Porta Bozzolo che le sere del 10 e dell’11 agosto ospiterà osservazioni guidate con il telescopio a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli; presso la Villa, aperta dalle ore 18, sarà possibile prenotare un cestino da picnic al Ristorante I Rustici. Anche i Giardini di Palazzo Moroni apriranno le porte per un eccezionale appuntamento dedicato all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Gianni Locatelli.

Sabato 17 luglio, mercoledì 11 e sabato 28 agosto, dalle 20.30, visitatori e amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nell’area agricola dell’ortaglia, un angolo di campagna in uno dei centri storici più belli d’Italia: un’occasione unica per stare a contatto con la natura e imparare a orientarsi nel cielo stellato.

Sabato 17 luglio l’appuntamento con l’astronomia sarà anche al Monastero di Torba con le osservazioni a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Si potranno inoltre effettuare visite guidate al complesso monastico e gustare aperitivi a partire dalle ore 18. Le osservazioni guidate del cielo inizieranno alle ore 21.15. Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it.