Achraf Lazaar, nuova avventura in Portogallo con la Portimonense

Nuova esperienza nel calcio internazionale per Achraf Lazaar, il talentuoso terzino sinistro marocchino (è nato a Casablanca) che è cresciuto tra Vedano e Venegono ed è sbocciato a livello professionistico con indosso la maglia biancorossa del Varese.

“Achi”, che ha 29 anni, è stato infatti ingaggiato dalla Portimonense, formazione che ha sede nella città di Portimao (celebre a livello sportivo per il suo circuito automobilistico) e che disputa la Serie A del Portogallo. Anzi, che dopo tre giornate di Primeira Liga viaggia a buon ritmo, con sei punti e il quinto posto alle spalle delle solite Benfica, Sporting, Porto e dell’altra sorpresa Estoril Praia.

Prosegue così la carriera ad alto livello del giocatore che, dal 2015, è anche cittadino italiano (giurò a Vedano Olona). Il 2021 è stato per lui un anno di rilancio visto che, pur giocando poco, ha contribuito al ritorno in Premier League del Watford meritando anche una chiamata dalla nazionale del Marocco con cui ha giocato l’amichevole di Rabat con il Burkina Faso.

Ora una buona occasione in Portogallo, in uno dei cinque campionati europei più importanti (la Primeira Liga ha appena estromesso la Ligue1 francese dal lotto) con una formazione agguerrita e intenzionata a tenere lontana la zona salvezza. La Nazionale è tutt’ora un obiettivo per Lazaar: «Questo è un campionato molto competitivo, e giocare qui è un’occasione importante per la mia carriera, per restare a buon livello e continuare a vestire la maglia del Marocco. Sono contento di essere in un club come la Portimonense, che ha delle ambizioni ed è ben strutturato: voglio raggiungere traguardi importanti e sono sicuro di potercela fare».

La fascia sinistra del piccolo, ma accogliente, Estadio Municipal della città dell’Algarve, ha trovato un nuovo inquilino.